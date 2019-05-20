По их мнению, упражнения увеличивают самолюбие.

Специалисты провели эксперимент. Они провели оценку ощущений самосовершенствования группы людей, занимавшихся йогой. В ходе тренировок добровольцы отвечали на различные вопросы. Ученые предложили сравнить себя с другими партнерами. Также у людей спрашивали об их склонности к нарциссизму и имеют ли они высокую самооценку, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

После занятий специалисты отметили увеличение уровня самосовершенствования по сравнению с периодом, когда тренировки не было. Ученые отметили прямую связь между благополучием и уровнем совершенствования личности. По их мнению, йога не приводит к улучшению психического состояния, а лишь помогает подавить собственное эго. Результаты эксперимента опубликованы на Planet Today.