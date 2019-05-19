Бесконтактный прибор для борьбы с бессонницей и улучшения качества сна создали ученые из Центра нейротехнологий сна и бодрствования и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, им уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор центра Илья Блохин, передает Day.Az.

Прибор EcoSleep предназначен для людей, страдающих бессонницей и отложенным засыпанием, а также для тех, кто часто просыпается ночью и с трудом встает по утрам. Устройство представляет собой небольшую коробочку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте - от 1 до 40 герц.

"Именно такие воздействия способны естественным образом помочь человеку уснуть, спать глубоко и проснуться. Например, если мы понижаем частоту воздействия на протяжении определенного времени, имитируя тем самым закат солнца: человек начинает чувствовать сонливость и желание уснуть", - рассказал Блохин.

Прибор "знает" лишь время, когда человеку надо проснуться, и с момента запуска до момента пробуждения делает всю работу за человека: запускает режим засыпания, глубокого сна, "генерации" снов, а затем просыпания, пояснил эксперт.

По словам Блохина, в перспективе такие устройства будут востребованы постояльцами отелей, особенно теми, кто часто меняет часовые пояса. "Мы планируем в будущем проводить интеграцию нашего устройства в "капсулы сна", появится версия, которую можно будет интегрировать в номера отелей... Через "Сколково" к нам обращался один владелец отелей и сказал: "Если дадите мне, на меня подействует, я готов интегрировать в сети своих отелей", - рассказал специалист.

Устройством уже заинтересовались за рубежом, добавил он. "На меня выходили партнеры, которые готовы выстраивать дистрибуцию в ОАЭ, Индии и Австралии. Недавно у нас состоялись переговоры с японцами. Они говорят, что это очень актуально, потому что в Японии много работают и мало спят, и нужно решение, которое позволит высыпаться за меньшее время. И если проводить интеграцию с капсулами сна, то можно начинать именно с Японии", - добавил ученый.