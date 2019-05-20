Сегодня по гороскопу не самый удачный день для ведения переговоров и любой ответственной деятельности, требующей взвешенности и осторожности. Зато звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества. Вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.

Овен

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Овну возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Овна обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию - она сегодня будет у вас на высоте!

Телец

Сегодня главной силой Тельца станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Телец будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Тельцу при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих - дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Близнецы

Сегодня в течение дня настроение Близнецов будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Близнецов в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Близнецам тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Рак

Сегодня у Рака может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Рака чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Лев

Сегодня Льва может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Лев сегодня будет реагировать вдвойне остро.

Дева

Сегодня Дева постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов завтрашний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Дева рискует зациклиться на них на несколько дней.

Весы

Сегодня день у Весов будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самих Весов. В этот день им не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто их то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Весы не обратили бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь их, тем самым нарушив все их планы на день.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона проснется особое чутье на все прекрасное - прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Скорпиона приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате - он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Скорпиону надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар.

Стрелец

Сегодня граница между "надо" и "хочу" станет для Стрельца совсем уж зыбкой. Ему захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Стрельцу не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий - у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в его пользу.

Козерог

Сегодня с самого утра Козерог будет находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для него покажется непротивление обстоятельствам. При этом Козерог будет необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне мог бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то ему не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Козероге с полным нежеланием действовать.

Водолей

Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Водолея его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Водолею много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Рыбы

Сегодня в голову Рыб придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на их карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Рыбам очень не помешает держать нос по ветру - может запахнуть деньгами!