Французское агентство по продовольствию, окружающей среде, охране труда и промышленной безопасности (ANSES) опубликовало отчет, в котором предупреждает: LED-светильники могут привести к разрушению клеток сетчатки глаза и ухудшению зрения, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

LED-светильники, или светодиоды, считаются наилучшим вариантом для освещения помещений, так как потребляют меньшее количество энергии. Кроме того, такими лампочками можно управлять со смартфона: например, менять их яркость и цвет. Тем не менее, эксперты пришли к выводу, что их использование может оказаться вредным для здоровья.

Самыми фототоксичными ANSES признало LED-светильники с "холодным светом". Гораздо менее опасны лампы, производящие "тёплый" свет. Также постоянное использование светильников с низкой интенсивностью может ускорить старение сетчатки глаза и способствовать развитию различных заболеваний.