Пользователи Twitter распространили ролики, на которых мужчина из Китая "чинит" разбитую раковину с помощью сухой лапши, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Блогер засыпал сухой продукт в трещины и посыпал его специями. Затем он наносил клей, придавал предмету нужную форму и покрывал лаком.

Автор роликов - пользователь китайского приложения Douyin под ником Xiubandrng. В своих видео он ремонтирует мебель, музыкальные инструменты и автомобили, зачастую используя еду как уплотнитель.

Судя по видео Xiubandrng, он использует также яйца, печенье и табак. Такой способ ремонта впечатлил пользователей Сети и спровоцировал волну шуток. "Подождите, пока он включит горячую воду и его раковина станет едой", - написал пользователь под ником Lucie_Grayy.

Xiubandrng публикует свои ролики уже несколько месяцев, однако всемирную популярность он обрел лишь сейчас. В ноябре 2018 года на "Пикабу" было опубликовано видео пользователя, на котором он чинит дыру в столе с помощью лапши. Оно вызвало восторг среди пользователей. "Вот что дошик животворящий делает", - отметил тогда один из комментаторов.

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