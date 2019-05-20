В английском городе Ноттингем, графство Ноттингемшир, пожарные спасли застрявшего на детском аттракционе мужчину. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

37-летний Пол Кларк (Paul Clark) пытался показать дочери, как кататься на качающемся кресле-вертолете, расположенном на детской площадке. "Моя младшая дочь спросила, что это за вертолет, - рассказывает мужчина. - Она отказывалась в него садиться, пока я не покажу, как он работает", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По словам Кларка, он сел на узкое сиденье и не смог выбраться. Дочь решила, что ситуация выглядит забавно, и начала снимать все на камеру телефона. Мужчина полчаса пытался слезть с аттракциона, порвал брюки и разбил смартфон. Отчаявшись, он взял гаджет дочери и вызвал спасателей.

Прибывшие на место пожарные аккуратно открутили ручки "вертолета", мешавшие Кларку встать, и высвободили его. "Некоторые думают, что я зря тревожил спасателей. Но сам бы я точно не выбрался", - заключил британец.

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