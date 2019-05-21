Пользователь Twitter Джейкоб Амира Браун (Jacob Amira Brown) удивил микроблогеров списком требований, который составила его бывшая девушка. Подружка перечислила черты, которыми должна обладать его будущая спутница, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перечень начинался с перечисления предпочтений Брауна в еде, напитках и цветах. Парень любит пиво Corona, мороженое со вкусом шоколада и фастфуд из сети ресторанов Popeyes. Кроме того, Браун обычно включает кондиционер, когда спит, поэтому девушка советовала брать к нему домой дополнительное одеяло. Больше всего удовольствия парню доставляет поход в батутный парк, где он чувствует себя как ребенок.

Автор правил посоветовала будущей спутнице Брауна не возмущаться, если партнер захочет провести весь вечер дома перед телевизором, и постараться влиться в его компанию друзей. По словам девушки, ее молодой человек часто теряет вещи и не любит убираться в своей комнате. "Ты постоянно будешь слышать о нем плохие вещи, но не обращай внимания, это не стоит ссоры", - добавляла она.

В конце списка девушка объяснила, почему они с Брауном расстались. "Самое важное - это всегда говорить с ним и о нем, он не хочет слышать о каком-то там парне, пока вы вместе. Вам нужно научиться преодолевать большие препятствия на вашем пути, а я с этим не справилась", - отметила она.

Такой подробный перечень правил умилил некоторых пользователей, однако многие посчитали, что встречаться с таким требовательным парнем они бы не стали. "Ему нужна девушка вроде мамы, которая бы ухаживала за ним, следила за его вещами, не требовала к себе внимания и убиралась. Это не равные отношения", - делал вывод один из юзеров. Другая пользовательница сравнила список с указаниями, которые она оставляет няне своих детей.