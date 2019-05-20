https://news.day.az/unusual/1121502.html Кадры с сидящим на танке Чаком Норрисом захватывают Сеть - ВИДЕО
Кадры с сидящим на танке Чаком Норрисом захватывают Сеть - ВИДЕО
Американский актер Чак Норрис, прозванный "техасским рейнджером" из-за роли в одноименном сериале, посетил американскую военную базу Форт Худ, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Там артист успел пообщаться с военными, а также забрался на танк M1A2 Abrams.
По данным портала ArmyTimes, на базу Чак Норрис прибыл ради съемок в документальном фильме. Однако многие оценили вовсе не творческий порыв 79-летнего артиста, а его брутальность.
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