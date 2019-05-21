В США ученые заявили, что фруктовые соки опаснее газированных напитков, приближая преждевременную смерть. Негативный эффект вызывается большим количеством сахара, закладываемого при их производстве, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Группа исследователей из университетов Эмори и Корнелла провела новый эксперимент, сравнив воздействие на организм здорового человека 100-процентных фруктовых соков и сладких газированных напитков, обогащенных сахаром, включая лимонад и колу. Все они, считают специалисты, увеличивают риск летального исхода. В тоже время учёные отмечают, что при употреблении "газировки" опасность ранней смерти возрастает на 11%. Специалисты акцентируют внимание на том, что у фруктовых соков негативный момент повышается на 24%. При ежедневной норме не более стакана сока, никаких опасностей для здоровья человека не возникает.

Напитки обеспечивают организм клетчаткой и витаминами, но содержание крайне полезных компонентов слишком незначительно. Свежие фрукты не рекомендуется заменять соками, так как в последних имеется значительная концентрация сахара.