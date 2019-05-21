3D-кинематограф, как известно, появился задолго до "Аватара" - раньше такие ленты назывались "стереофильмами". Однако мало кто знает, что разработки в этом направлении, не уступавшие зарубежным, велись в России еще на заре советской эпохи. В советских стереокинотеатрах, в отличие от современных, для просмотра не требовалось очков.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Переворот в кино"

В 1925 году инженер из Ленинграда по фамилии Рождественский смонтировал стереоскопический двусторонний целлулоидный киноэкран в форме круглой линзы. Пресса называла это изобретение "переворотом в кино". Как рассказывали тогда в "Ленинградской ассоциации красных изобретателей", автору удалось достичь "особого преломления лучей" и тем самым сделать изображение выпуклым.

Секрет заключался в тускло-матовом составе, которым был заполнен экран. Проектор нужно было устанавливать позади экрана на небольшом расстоянии, при этом для проката подходили обычные киноленты. После просмотра одного из фильмов на экране Рождественского Анатолий Луначарский написал отзыв, в котором утверждал, что изобретение ленинградца достойно "величайшего внимания". "Это - не только шаг к разрешению задачи киностереоскопии, это - уже его разрешение", - подчеркивал нарком просвещения.

Во второй половине двадцатых Рождественский запатентовал несколько разработок, направленных на усовершенствование своей системы. В 1927 году он представил "дискообразный обтюратор" - устройство для периодического перекрытия света, позволяющее получать "рельефные изображения". Однако, несмотря на восторженные отклики современников, данная технология не вышла за пределы экспериментального проката. Договор с Рождественским на массовое производство и эксплуатацию стереоскопических экранов, который с инженером заключило "Севзапкино", по-видимому, не был реализован.

Система стереопроекции Иванова

Интерес к объемному кино не угас и в 1930-х. Одним из лауреатов Сталинской премии был изобретатель Семен Иванов. Его система безочковой стереоскопии, созданная в 1935 году, основывалась на применении непрозрачного растра. Суть этой технологии заключалась в использовании решетки, которая "фильтровала" изображение для правого и левого глаза зрителя. С этой целью поверх обычного киноэкрана устанавливалась огромная металлическая рама с 30 тыс. натянутых тонких проволочек.

При съемке кино по методу Иванова объектив камеры фиксировал не сам объект, а его немного отличающиеся изображения в двух зеркалах, расположенных под углом друг к другу. Первая демонстрация снятого таким образом фильма Александра Андриевского "Концерт" ("Земля молодости") состоялась в феврале 1941 года в кинотеатре "Москва". До войны его успело посмотреть полмиллиона человек. "Зрителю порой хочется протянуть руку, чтобы схватить как бы вплывающую с экрана в зал рыбу или порхающую над головами птицу, поймать на лету букет цветов, прикоснуться к чудесной яблоневой ветке, повисшей над партером...", - описывал свои впечатления от просмотра корреспондент журнала "Смена".

Однако растровой системе был присущ крупный недостаток - проволока существенно затемняла изображение и ухудшала его качество. Кроме того, в военные и послевоенные годы советским гражданам было не до развлечений, хотя открывшаяся в 1944 году киностудия "Стереокино", которой руководил Андриевский, просуществовала 5 лет и успела снять пять фильмов. Растровые фильмы демонстрировались зрителям и в дальнейшем, последний сеанс состоялся в 1964 году. После этого от "проволочной" технологии окончательно отказались, так как на востребованных зрителями больших экранах реализовать её было невозможно.

Помимо безочковых технологий стереокинематографа в двадцатые-тридцатые годы в СССР создавались разнообразные системы "с очками" - однопленочные и двухпленочные. Однако серьезного развития они не получили. 3D-кино и тогда, и позже не могло составить конкуренцию обычному - оно было хоть и интересным, но всего лишь аттракционом. Всего с 1940 по 1991 год в СССР было снято 57 видовых, документальных и игровых стереофильмов.