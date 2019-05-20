Наивно думать, что тополиный пух доставляет лишь внешний дискомфорт, летя в глаза или нос. Пух таит в себе несколько опасностей для организма человека.

Конец весны - начало лета является сезоном тополиного пуха. Как передает Day.Az со ссылкой на "МедикФорум", по словам врача-оториноларинголога Владимира Зайцева, тополиный пух несет с собой несколько опасностей для организма человека.

Провоцирует аллергические реакции. По словам врача, при попадании в нос тополиный пух раздражает волосковые клетки полости носа, и в ответ на это организм способен "отблагодарить" аллергическими реакциями.

Обостряет астму. Для людей с бронхиальной астмой, по словам врача, тополиный пух представляет собой особую опасность. Он может оказаться фактором новой вспышки заболевания. При этом приступ астмы из-за пуха способен развиться даже после долгого периода ремиссии.

Ухудшает состояние при хронической заложенности носа. При данном нарушении люди страдают от постоянного отека слизистой в носовых ходах. Тополиный пух, обладающий свойством раздражать слизистую, вызывает прилив крови к тканям, что заставляет пациентов с заложенным носом страдать еще больше.

Провоцирует рост полипов. Для тех, кто хорошо знаком с полипами в носу, сезон тополиного пуха - настоящее испытание. У них срабатывает тот же механизм действия раздражителя в виде пуха, что и у людей с хронической заложенностью носа, - прилив крови в ткани способствует росту полипозной ткани и может приводить к проблемам с дыханием.

"Пух нередко падает на землю и лишь потом с потоком ветра поднимается наверх. В этом случае при попадании в полость носа он также способен занести пыль, патогенные микроорганизмы", - добавил врач-оториноларинголог.