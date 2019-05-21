Женщину также называли "Черной вдовой". Она отправила на тот свет двух мужей, 42 любовников и детей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ранние годы

Точная биография Белль неизвестна, но большинство исследователей сходятся на том, что она родилась в 1859 году в Норвегии, в небольшой коммуне Сельбу. Девочка воспитывалась в семье каменщика и крестьянки и была младшей из восьмерых детей.

В 1881 году женщина уехала в США и вышла там замуж за норвежца. Пара воспитывала четверых детей. Они также открыли собственный бизнес - кондитерскую лавку. Дела у них шли не важно, но неожиданно, лавка сгорела - супруги получили деньги за страховку.

В течение следующих двух лет у супругов погибли двое детей - "якобы", от острого колита. Историки спорят на этот счет и считают, что они на самом деле умерли от отравления, так как симптомы очень похожи.

Дети были застрахованы. После их смерти супруги также получили деньги.

В 1900 году скоропостижно скончался и муж Белль. Врач, осматривавший тело усопшего, заявил, что мужчина был отравлен стрихнином, однако семейный врач Соренсонов сообщил, что у Мадса было больное сердце - якобы мужчина скончался от сердечной недостаточности. За смерть мужа Белль также получила страховку - 8 тыс. долларов.

Второй брак

На эти деньги женщина купила роскошную ферму в Ла-Порте, штат Индиана.

На новом месте женщина также постоянно попадала в неприятности, за которые - какая удача - получала страховку.

Через некоторое время женщина снова вышла замуж за мясника по имени Питер Ганнесс. От первого брака у мужчины осталось двое детей.

Через неделю после свадьбы при невыясненных обстоятельствах погибла младшая дочь мясника. В декабре 1902 года скончался уже и сам новоиспеченный супруг американо-норвежской убийцы. Утверждается, что на голову мужчине с полки свалилась тяжелая мясорубка. За его смерть женщина, разумеется, получила страховку.

Старшая дочь мужчины рассказала в школе о том, что ее мачеха - убийца. Женщину вызвали на допрос. В полиции она сообщила, что у ребенка просто разыгралось воображение. Когда Белль отпустили домой, ее падчерица внезапно "уехала на учебу в Калифорнию". После этого ее никто не видел. Одна из версий гласит, что девочку забрал брат покойного Ганнеса, опасавшийся, что и с племянницей произойдет "несчастный случай".

Череда поклонников

В это же время женщина начала искать себе нового поклонника, разместив для этого объявление в газете. По некоторым данным, на объявление откликнулось 42 мужчины, которые приехали к Белль для личной встречи. Никто из них живым от женщины не вернулся.

Жители города и соседи не замечали ничего странного и думали, что у Белль просто много поклонников. Паника началась, когда Дженни, одна из ее дочерей, исчезла в 1906 году. Белль утверждала, что ее отправили в школу в Лос-Анджелесе, но больше никогда ее не видели живой. В 1907 году был замечен мужчина, приобретающий дорогое обручальное кольцо для Белль. Потом его больше никогда не видели.

Смерть

В 1908 году женщина пожаловалась в полицию на местного жителя Рэя Лафмера. Мужчина якобы преследовал ее и угрожал физической расправой.

В апреле 1908 на ферме Соренсон-Ганнесов произошел страшный пожар. Четыре тела были найдены в доме, три из которых были опознаны как ее дети. Последним было обезглавленное тело женщины, и люди полагали, что это Белль. Рэй был арестован и обвинен в убийстве с поджогом.

Мужчина рассказал полицейским, что на самом деле, Белль - не просто фермерша. Она - серийная убийца, которая отправила на тот свет своих мужей, детей и ухажеров.

Многие тела были разрублены и, впоследствии, некоторые сожжены, а большинство скормлены свиньям. В этих делах Рэй помогал женщине, поскольку испытывал к норвежке любовные чувства.

Полиция начала поиски и откопала множество тел. Рэй сообщил полиции, что на самом деле женщина жива. Она обезглавила женщину, похожую на себя, и положила рядом с ней свою вставную челюсть.

По словам мужчины, женщина собрала все деньги, полученные от ухажеров, и сбежала. Планировалось, что затем она встретится с Рэем, который должен был поджечь дом, но женщина попросту подставила своего любовника. В своих показаниях Рэй сообщил, что Белла убила около 40 человек, включая собственных детей.