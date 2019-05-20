Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в сериале "Игра престолов", оказался шокирован судьбой своего персонажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Entertainment Tonight.

По словам артиста, он ожидал, что его герой окажется Королем Ночи, а не займет Железный трон. Многие фанатские теории указывали на то, что Бран является предводителем армии белых ходоков, и актер был с ними согласен. Кроме того, он вспомнил пятый сезон, когда Бран практически не появлялся в кадре, а шоураннеры предложили ему взять год отпуска. Тогда он решил, что его героя планируют убить.

Хемпстед-Райт не подозревал, что персонаж станет правителем, до тех пор, пока не получил сценарий шестой серии. "Когда я прочитал сценарий последнего эпизода, я вскочил и почувствовал, что мне надо немного пройтись по квартире. Это было из-за того, что у меня болели ноги. Ничего общего со сценарием", - сказал актер, чей персонаж в шоу был лишен возможности ходить после того, как его вытолкнули из окна.

По мнению звезды "Игры престолов", Бран - не самый подходящий кандидат на Железный трон. Хемпстед-Райт считает, что правителем должен был стать Ходор.

Последняя серия "Игры престолов" вышла 19 мая. Ранее поклонники сериала создали петицию с требованием переснять финальный сезон, который они сочли неудачным. В настоящее время она собрала 1 249 891 подписей.