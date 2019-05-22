Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для самокопания, хотя именно к этому звезды и будут вас склонять. Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии. Возможны обиды и конфликты, которые впоследствии могут обернуться серьезной трещиной в отношениях. Чтобы не зацикливаться на проблемах и избежать ссор, попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы - не поддаваться на провокации. Хороший рецепт - с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.

Овен

Сегодня с самого утра Овен рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, сегодня любая мелкая проблема может захватить внимание Овна настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Телец

Сегодня Телец рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: "Охота пуще неволи". Какие-то его интересы (совсем не обязательно важные) увлекут его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Телец. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Телец займется чем-либо полезным, то способен добиться прекрасных результатов!

Близнецы

Сегодня у Близнецов возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Близнецам достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Близнецы рискуют весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Рак

Сегодня Раку самое время заняться накопившимися делами: его работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Рак почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии он способен решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Рака - свои.

Лев

Сегодня Льву легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, сегодня Льву основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

Дева

Сегодня Дева может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Девы реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что ее таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Деве настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!

Весы

Сегодня Весам все свободное время лучше провести дома. А еще лучше - побыть одним или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Весов сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут их и создадут благоприятный фон.

Скорпион

Сегодня неосторожное поведение Скорпиона может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Скорпиона. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Скорпиону придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Стрелец

Сегодня мысли Стрельца будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Стрельца действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Козерог

Вот уж что сегодня не будет волновать Козерога ну нисколько, так это чужое мнение! Сегодня Козерог будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Козерога сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Водолей

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Водолея! Сострадательность же, как назло, у Водолея в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

Рыбы

Сегодня Рыбы весь день проведут в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках... А еще лучше - пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!