Автомобилисты из Флориды (США), заметившие на трассе безрассудного чудака, не только сняли его на видео, но и сообщили о нарушителе в полицию, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

70-летний Леонард Олсен придумал себе странное развлечение - он высунулся из люка автомобиля и широко раскинул руки, в то время как машина продолжала движение. Когда водителя задержали, он отрицал, что делал нечто подобное. Лишь после того, как Леонард узнал, что кто-то снял его на видео, он признался в содеянном, но добавил, что полностью контролировал ситуацию, решив всего лишь немного расслабиться.

Нарушитель удивил офицеров не только этим. Он принялся умолять арестовать его, так как очень не хотел возвращаться домой к жене. Леонард пожаловался, что супруга тиранит его и обращается как со слугой. Желание водителя было исполнено, и сейчас он находится под арестом, ожидая суда за безрассудное вождение.

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