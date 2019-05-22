Ученые из Великобритании открыли еще одно эффективное средство для долгой жизни. Им может воспользоваться каждый, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Оказалось, что для продления жизни достаточно много и быстро ходить. В исследовании приняли участие более 500 человек. Выяснилось, что те, кто ходят медленно, живут гораздо меньше.

Приверженцы быстрой ходьбы живут в среднем 86,7 лет. Срок жизни их ровесников, которые двигаются гораздо медленнее, составляет 72,4 года. Такая статистика сохраняется даже в том случае, если человек, который ходит быстро, страдает ожирением.

Это не первые ученые, которые обнаружили такую закономерность. Ранее врачи из Австралии сообщили, что регулярная быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти на четверть. Медленные люди также в два раза чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.