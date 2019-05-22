В 39-м номере журнала "Неволя" за 2014 г. опубликовано эссе Александра Сидорова "Глазами "битого фраера". В нем исследуется послевоенная история резни в воровском мире, описанная в автобиографическом очерке "Сучья война" В. Шаламова. В частности, подробно освещены обряды наказания "воров в законе".

Как передает Day.Az. об этом пишет russian7.ru.

Пощечина - показательная мера, которая предназначается за оскорбление достоинства. Наносится пощечина прилюдно на воровской сходке. При этом уклоняться от обидчика или бить в ответ не положено. После публичной пощечины авторитетность вора падает, про него начинает ходить недобрая слава "битого". За следующую провинность наступает более серьезная кара.

Окончательное лишение воровского титула выглядит как удар по ушам. Разжалывают, как правило, за обман или несоблюдение воровского закона. Если развенчание происходит на зоне, коронованного вора смещают с лучшего места в камере. От нар у окна или в углу его передвигают ближе к центру.

Развенчанный вор теряет все свои привилегии: лишается доли в общаке и доходов с рэкетируемого участка. Экономически теперь он должен выживать в одиночку. Переметнуться к бандитам он также не сможет. Они не любят "законников" и покровительства отверженным не оказывают.

Единственная уважительная причина для подобного разжалования - плохое здоровье. "Завязать" вор имеет право лишь из-за серьезного недуга. Заболевания средней тяжести, которыми страдает большая часть воровской братии из-за тяжелых условий тюремного режима, в расчет не принимаются. Тяжелобольной вор может попросить братву разрешить ему не ходить на сходки и "на дело". В случае положительного решения "врачебной экспертизы" его отправляют с почестями на пенсию. Он именуется теперь как "вор в короне".

Смертный приговор выносится за тяжелую измену блатным принципам:

за сдачу подельников властям;

за помощь полиции;

за похищение общака;

убийство вора без одобрения сходки;

уход из воровского клана без уважительной причины.

Предателя приглашают на сходку, не предупреждая, что будет обсуждаться вопрос его жизни. В качестве обвинителя выступает вор, раскрывший действия изменника. Если обвиняемому не удается подтвердить невиновность, братва сообща выбирает способ казни и палача. Для предотвращения розыскных действий довольно часто имитируется самоубийство.