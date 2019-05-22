Ученые из Австралии смогли установить взаимосвязь между отсутствием тренировок и депрессивным состоянием, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Спорт, как оказалось, не только влияет на физическое здоровье человека, но и в целом помогает ему находиться в тонусе.

Исследователи решили провести эксперимент с участием 150 человек, которые регулярно посещают тренажерный зал (2-3 раза в неделю). Респонденты занимались спортом как минимум несколько месяцев. Затем добровольцев попросили прекратить тренировки.

Спустя три дня некоторые участники заметили подавленное состояние, апатию.

Когда же прошло две недели, то депрессивные симптомы смогли отметить все добровольцы. Интересный факт в том, что женщины ощутили депрессию глубже, чем мужчины.