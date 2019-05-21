Последний сезон "Игры престолов" завершился и собирает все больше гневных отзывов. Пока фанаты подписываются под петицией о пересъемках финальных эпизодов, Джордж Мартин трудится над "японской игрой". Именно об этом писатель заявил в своем блоге. Много автор не рассказал, лишь сообщил, что выступает консультантом для разработчиков. А издание Gematsu при помощи своих источников узнало гораздо больше.

Джордж Мартин сотрудничает с FromSoftware и непосредственно руководителем студии Хидэтакой Миядзаки (Hidetaka Miyazaki). Он помогает в создании нового проекта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Следующий тайтл японцев носит название GR, но расшифровку аббревиатуры не удалось заполучить. В игре присутствует несколько королевств, между ними реализованы путешествия на лошади. Каждая локация имеет своего лидера, за их убийство предусмотрены уникальные навыки. Проект разрабатывается уже три года. Официальный анонс состоится на конференции Microsoft на Е3 2019, издателем выступает Bandai Namco.