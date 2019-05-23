Мало кто из современников знает, что Дезинформбюро как государственный орган распространения целенаправленной лжи родилось в Советском Союзе практически в момент основания СССР.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Когда и где эта структура была создана

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года (30 декабря считается датой образования Советского Союза). А уже 11 января Нового года Политбюро ЦК РКП(б) своим спецпостановлением утверждает предложение зампреда ГПУ Иосифа Уншлихта о создании бюро дезинформации в государственном политическом управлении при НКВД СССР.

Какие задачи она выполняла

В постановлении "О дезинформации" от 11.01.1923 г. направление деятельности бюро было четко определено: помимо сбора сведений о том, что может интересовать иностранную разведку и выяснения степени ее осведомленности о гостайнах, в задачу нового подразделения входило формирование в СМИ информсреды с мнимой подлинностью фактуры (тогдашние "спецы" современного термина "фейк-ньюс" не знали, но тем не менее, очень хорошо понимали, насколько эффективно может работать массово тиражируемое вранье).

"Фейки" были рассчитаны на восприятие западных спецслужб и касались следующих аспектов: внутреннего положения советской России, состояния РККА, работы правительственных структур и ряда наркоматов. Снабжать противника "дезой" обязали собственно ГПУ и Разведуправление РККА (предшественник ГРУ, образовано весной 1921 года). Особо важную дезинформацию каждый раз должен был визировать ЦК партии.

Способы умышленного умножения и распространения лжи

Газета "Коммерсант" в материале, посвященном 80-летию советского Дезинформбюро (2003 год), проследила этапы развития этой структуры. В 1923 году советские дезинформаторы через печатные СМИ Баварии сумели дискредитировать великого князя Кирилла Владимировича, претендовавшего на статус российского монарха в изгнании. Публикации, в которых отчасти использовалась правдивая информация, щедро сдабривались откровенной ложью и поклепом. Тем не менее, цели своей они достигли - претендента на престол стало сторониться не только эмигрантское сообщество, от него отшатнулись и западные спонсоры.

Методы информационной борьбы Дезинформбюро во многом совпадают с современными - по данным "Коммерсанта", знаменитые операции "Трест" и "Синдикат" - это тоже плод деятельности советских "фейк-ньюс". В действительности, они немало поспособствовали снижению активности русской эмиграции.

Еще более интересными представляются методы информационного воздействия, ориентированного на Запад, когда для этого использовались писатели - как из эмигрантской среды, так и иностранцы. Известный монархист Василий Шульгин при активном участии Дезинформбюро был доставлен в СССР, увидел там "потемкинские деревни" и по возвращении отрапортовал в своей книге о безоговорочной победе социализма. Аналогичным образом в 30-х годах "отработали" французского писателя Анри Барбюса, который после визита в Советский Союз отразил свои восторженные впечатления о стране в просоветских публикациях.

В Великой Отечественной войне СМЕРШ активно использовал дезинформацию в радиоиграх с противником, эту методику применяли на протяжении всей Второй Мировой.

В 50-е годы советские дезинформаторы успешно создали виртуальную "бактериологическую войну" в Корее - якобы американцы тогда массово заражали корейцев с помощью насекомых - переносчиков инфекции. Левые западные СМИ охотно проглотили и растиражировали этот "фейк-ньюс". Нужным иностранным ученым советские "коллеги" попросту "заслали" достаточно денег, и те не стали ничего опровергать.

Бывший начальник советской внешней разведки Леонид Шебаршин в своих мемуарах вспоминал, что в позднесоветский период на Западе было не так уж и трудно найти журналиста печатного СМИ, который бы за деньги согласился написать просоветскую статью. Затем начинал действовать "принцип домино" - текст (или его копирайт) перепечатывали другие СМИ (этот процесс тоже мог финансово стимулироваться советскими спецслужбами). По словам Шебаршина, в большинстве западных печатных изданий находились журналисты, которые за деньги писали именно те статьи, которые требовались советской разведке.