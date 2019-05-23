В Великобритании сбежавший с фермы баран напал на полицейского в городе, сообщает Daily Mail.

Полицейский пытался поймать непослушное животное, но в результате баран ударил полицейского в бедро и сбежал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Позже полиции все же удалось поймать беглеца.

"Если вы потеряли барана, он в безопасности у нас",- шутливо отметили полицейские в соцсетях.

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