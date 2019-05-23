В городе Цанчжоу, Китай, женщина расплатилась за свою новую машину 13 тысячами монет. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Китаянка заказала в автомобильном салоне Volkswagen Passat стоимостью 190 000 юаней. Она решила расплатиться за покупку 66 мешками с монетами. По словам китаянки, ей было проще принести накопленные деньги, чем вносить их в банк. В течение десяти лет она откладывала небольшую сумму, чтобы приобрести машину, передает Day.Az со ссылкой на

На записи видно, как продавцы автомобильного салона занимаются подсчетом денег. На полу лежит огромное количество монет и мешков с ними. Работники аккуратно складывают деньги в свертки для того, чтобы доставить их в банк. По словам директора магазина Цзяо, у 17 сотрудников ушло три дня, чтобы пересчитать всю сумму.

В итоге женщина заплатила за автомобиль 131 492 юаней наличными, а остаток перевела через электронный банк.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.