Гороскоп сегодня плохо подходит для рутинных занятий и работы, требующей точности и внимания. Зато он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Сегодня вы можете ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах - в том числе и в любви. Периоды бездействия могут сменяться у вас жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции - она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.

Овен

Сегодня творческий порыв может накатить на Овна совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Овна с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Телец

Сегодня никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Тельца с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Тельцу сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Телец не будет раздражаться на досадные помехи.

Близнецы

Сегодня день у Близнецов в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

Рак

Сегодня в жизнь Рака ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Рака увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Рака еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.

Лев

Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Льву! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Льва вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Льва убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

Дева

Сегодня с самого утра в душе у Девы начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сама Дева могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Девы вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Весы

Сегодня день у Весов обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Весам прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Весы будут еще долго сожалеть об этом.

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Скорпиона могут неоднократно меняться. Хоть сам Скорпион сегодня и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Скорпиону по-настоящему комфортно.

Стрелец

Сегодня Стрельцу захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Стрелец поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: "Охота пуще неволи".

Козерог

Сегодня Козерога могут ожидать разнообразные сюрпризы! В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Козерога настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть - здесь уж кому как повезет.

Водолей

Сегодня Водолея лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Водолею сегодня может показаться, что он - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Водолея - так всем будет лучше!

Рыбы

Сегодня самый эффективный путь для Рыб - это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Рыбам следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.