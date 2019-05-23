Программный директор HBO - компании, выпускающей сериал "Игра престолов", - Кейси Блойс ответил на критику заключительного сезона фантастической саги. Его слова передает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Блойса, тот факт, что окончание сериала понравится не всем, был очевиден. "Всегда грустно, когда шоу разъединяет, но это часть телевизионного цикла, который идет дальше. Но мы очень гордимся этим проектом", - признался он и поблагодарил шоуранеров "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса за отличную работу.

Среди причин недовольства представитель HBO выделил масштаб фанатской базы сериала. "Нельзя угодить всем, да это и не должно быть целью", - пояснил Блойс.