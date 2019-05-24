https://news.day.az/unusual/1122718.html Гениальность да Винчи объяснили его гиперактивностью
Гениальность да Винчи объяснили его гиперактивностью
Дефицит внимания и гиперактивность могли быть причиной гениальности Леонардо да Винчи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Это предположил профессор нейрофизиолог Королевского колледжа Лондона. Свои доводы он опубликовал в журнале "Брейн".
Один из главных аргументов - неспобность довести работу до конца. Ну а гиперактивность объясняет широкий спектр деятельности и непредсказуемость поступков, передает "Россия 24".
Диагноз да Винчи попытались поставить спустя 500 лет после его смерти.
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