Находящийся в розыске американец Хосе Симмс (Jose Simms) согласился сдаться полиции города Торрингтон, если пост о нем соберет более 15 тысяч лайков. На соответствующую публикацию в Facebook обратило внимание издание SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что Симмс неоднократно не являлся по присылаемым ему повесткам. Сотрудники департамента городской полиции заключили с ним необычную сделку в надежде, что это в итоге приведет к аресту.

"Мужчина согласился сдаться в полицию Торрингтона, если мы сможем получить 15 тысяч лайков на этом посте (я сказал, что 10 тысяч, он хочет 20 тысяч, мы разделили)", - поделился офицер. По мнению правоохранителей, это будет сложно, но выполнимо. Они попросили подписчиков помочь им.

Помимо Симмса, в посте фигурирует также второй подозреваемый - Кристофер Ваананен (Krictopher Waananen). "Если вы знаете, где находится один из этих парней, вы всегда можете сообщить нам об этом тоже, это спасет всех от ожидания 15 тысяч", - заметили они.

Несмотря на то, что пост набрал более 20 тысяч лайков в Facebook, пока преступник не сдался властям. "Мы получаем много запросов о том, не сдался ли мистер Симмс. На данный момент он этого не сделал. Мы обновим пост снова, когда он сдастся", - заметили полицейские.