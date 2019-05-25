Житель американского штата Мичиган потратил премию на лотерейные билеты и поход в казино и дважды сорвал куш. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает информационный портал UPI.

48-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, получил небольшой денежный бонус за работу в воскресенье и решил сходить с женой в казино. По пути в игорное заведение супруги купили пару лотерейных билетов.

Поход в казино оказался успешным, и пара выиграла 300 долларов. Позже американцы проверили результаты лотереи. Счастливый билет принес победителям 300 тысяч долларов. "Первая мысль, которая пришла в голову: "Я расплатился за дом!"" - вспоминает мужчина.

Американец планирует потратить денежный приз на покрытие долгов за дом и покупку нового автомобиля.