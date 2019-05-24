8 и 9 июня в отеле Bilgah Beach пройдет масштабная свадебная презентация, где вам помогут спланировать свадьбу вашей мечты.

Команда отеля Bilgah Beach продумает каждую деталь, найдет "то самое" платье от лучших дизайнеров, а также изысканные ювелирные изделия, индивидуальные торты и невероятные букеты.⠀

Вам покажут, как будет выглядеть свадебная сервировка столов, декор выездной регистрации в саду, ознакомят вас со специальными предложениями и разыграют призы.

Дегустация тортов будет сервироваться перед торжественном залом Bilgah и сопровождаться приятным чаепитием, а также прохладительными напитками для всех посетителей мероприятия.

Мероприятие будет проходить в течение двух дней с 8 по 9 июня в отеле Bilgah Beach.⠀

Время: 10:00 до 20:00.⠀

Вход свободный.⠀

Для полной информации звоните по номеру:

+994 12 565 4000