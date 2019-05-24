CEO компании Mercedes Benz - бизнесмен Дитер Цетше ушел в отставку спустя 13 лет работы директором. Это событие решила использовать для рекламы компания BMW (она давно известна своими взаимными подколами с Mercedes). Перед выходом на пенсию Цетше подарили электроспорткар BMW i8 Roadster, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

А потом опубликовали в своих соцсетях ролик, в котором Дитер Цетше заканчивает последний рабочий день, сдает свой служебный Mercedes и уезжает на пенсию на BMW. Несмотря на троллинг конкурентов, баварцы отдали должное и заслугам Цетше.

"Спасибо, за столько лет вдохновляющего соревнования", говорится в ролике.

"Красиво, не поспоришь".

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