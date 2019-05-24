Популярный видеограф Гусейн Гарибов, славу которому принесла работа с известными компаниями, звездами и блогерами, занимается своим любимым делом. Он часто путешествует и снимает интересные ролики и фотографии, а также увековечивает истории любви и кадры с самого важного дня в жизни человека - свадьбы.

Недавно Гусейн посетил пышную индийскую свадьбу в Нью-Дели и поделился своими впечатлениями от страны и их торжества с Day.Az.

"Свадьба в Индии - это безумие! И я увидел это безумие собственными глазами!

Свадьба в Индии длится 5-6 дней и состоит из множества церемоний - просто вечеринка, девичник, мальчишник и много другое.

Самым необычным для меня было наблюдать за происходящей в четвертый день церемонией. Мужчины дома жениха с оружием и на скакунах проходили несколько километров, при этом распевая песни, танцуя и выпивая.

По традиции жених на белой кобылице едет на встречу с невестой. Именно на кобылице, что олицетворяет доминирование "мужского" над "женским".

Перед женихом танцуют мужчины его семьи, призывая опомниться и не делать этого! Танцуют часа два, чтобы хорошенько подумал. Даже деньги предлагают, чтобы не женился", - рассказал Гусейн.

Молодой видеограф стал гостем церемонии и был одним из почти 80 фотографов и видеографов, снимавших свадьбу. Не смотря на то, что индусы очень развиты в сфере фотографии, жених, с которым Гусейн успел сдружиться, захотел, чтобы основную часть съемок провел азербайджанец.

Видеограф сообщил, что его поездка состоялась благодаря его другу Парвину Алиеву, с которым он и совершил это путешествие. К гостям дома относились просто потрясающе - им были выданы автомобиль и личная охрана, дом со всеми удобствами и обслуживанием. Во время свадьбы Гусейн познакомился с огромным числом интересных людей. Особенно ему запомнились дядя жениха Маниндерджит Сингх Битта - председатель Всеиндийского антитеррористического фронта с невероятной биографией, и молодой миллионер Эван Лутра.

"Мы с женихом очень сдружились. Он доверил мне проводить съемки основной части свадьбы. Это было очень приятно, но особую гордость я почувствовал, когда перед 5 тысячами гостей на большом экране были показаны кадры Love Story, съемки которого мы провели в Баку и Дубаи", - сказал Гусейн.

Он также добавил, что одна из свадебных вечеринок прошла на Гоа, где он также снимал улицы и местных жителей.

"В Индии меня поразил контраст между слоями населения. Люди там разделены на касты, и ты или очень беден, или очень богат. Нет середины. И я, можно сказать, увидел оба мира. Я был на очень богатой свадьбе и, выходя на улицы, видел жителей трущоб. Самым поразительным для меня было видеть счастливые лица бедняков. Они словно приняли свою бедность как данность, и все в их жизни стало проще. Может на это влияет сильно развитая духовность, религиозность... Не знаю", - добавил видеограф.

На своей странице в Instagram Гусейн поделился фотографиями местных жителей и трейлером свадебного ролика.

Отметим, что некоторые фотографии Гусейна, сделанные в Индии, появлялись в Instagram Stories телеканала National Geographic.

Франгиз Агаларова