В американском городе Марлборо, штат Массачусетс, неизвестный залез в дом к мужчине и убрался. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает информационный портал NBC News.

44-летний Нэйт Роман (Nate Roman) возвращался домой со своим пятилетним сыном 15 мая. Мальчик заметил, что дверь на задний двор была открыта. Мужчина предположил, что его ограбили, и осмотрел дом, но обнаружил, что взломщик ничего не взял. Вместо этого неизвестный устроил уборку - Роман почувствовал запах отбеливателя и заметил, что полы стали чище.

"Ничего не повредили, ничего не украли... Вещи просто лежали очень странно", - признался хозяин дома. В комнате у ребенка заправили постель и аккуратно усадили игрушки на покрывало. Особенно Романа поразила аккуратная розочка на рулоне туалетной бумаги. Неизвестный не убрал только кухню.

Несмотря на то, что ничего не пропало, американец все же вызвал полицию. К четвергу, 23 мая, у правоохранителей до сих пор не появилось никаких версий о случившемся.

Роман предполагает, что его дом мог перепутать с другим уборщик по вызову. Сигнализация, как считает американец, не сработала лишь потому, что он в тот день ее не поставил. Он не помнит точно, забыл ли он закрыть черный ход.

Мужчина признался, что произошедшее несколько испугало его, поэтому теперь он всегда будет несколько раз проверять, закрыл ли он все двери.