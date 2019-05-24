https://news.day.az/unusual/1122986.html Делать обратное сальто на выпускном было очень плохой идеей - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Делать обратное сальто на выпускном было очень плохой идеей - ВИДЕО
Выпускник колледжа Эль-Пасо (Техас, США) решил поразить публику своими гимнастическими навыками и попытался сделать обратное сальто. Однако во время выполнения трюка у горе-гимнаста что-то пошло не так и приземление оказалось очень болезненным, передает Day.Az.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре