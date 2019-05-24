Выпускник колледжа Эль-Пасо (Техас, США) решил поразить публику своими гимнастическими навыками и попытался сделать обратное сальто. Однако во время выполнения трюка у горе-гимнаста что-то пошло не так и приземление оказалось очень болезненным, передает Day.Az.

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