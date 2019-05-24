https://news.day.az/unusual/1122996.html Способный пес стал отличным помощником бразильского уличного артиста - ВИДЕО
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Способный пес стал отличным помощником бразильского уличного артиста - ВИДЕО
Необычный дуэт привлек внимание прохожих в небольшом населённом пункте бразильского штата Сеара. Притворявшийся статуей уличный артист взял к себе в компаньоны пса, который блестяще исполнял отведённую ему роль. Как только мужчина наклонял голову в сторону пёсика, он сразу же замирал и притворялся мертвым, передает Day.Az.
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