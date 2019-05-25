Режиссеры довольно часто обращаются к реальным историям, обдумывая сюжеты своих фильмов. Но крайне удивительно видеть пометку "основано на реальных событиях" на фильмах ужасов. А между тем, такие истории действительно есть.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Психо"

Легендарный фильм Альфреда Хичкока снят по мотивам событий, имевшим место в реальной жизни. Картина рассказывает историю женщины, укравшей большую сумму денег на работе и сбежавшей из города. В гостинице, где она останавливается на ночлег, она знакомится с мужчиной по имени Норман Бейтс, который оказывается вовсе не тем, за кого себя выдает.

Прообразом Нормана Бейтса в фильме Хичкока стал серийный убийца по имени Эдвард Грин, признанный виновным в гибели нескольких женщин.

"Обряд"

Экранизация одноименного произведения Мэтта Беглио, основанного, в свою очередь, на реальной истории священника, который утратил веру и решил обучиться экзорцизму.

Главную роль в фильме исполнил Энтони Хопкинс. Именно его герою и предстоит сделать непростой выбор: отречься от всех данных ранее обетов и стать экзорцистом, или не принимать поспешных решений.

"Связанные насмерть"

Сюжет фильма о братьях-близнецах, работающих гинекологами и подменяющими друг друга на встречах, тоже взят из реальной жизни. Стюарт и Сирил Маркус действительно имели общую работу, женщин и даже общую зависимость, которая в результате и привела к летальному исходу. обоих. Одновременно.

"Существо"

Фильм снят по мотивам одноименной книги Фрэнка Де Феллиты. В центре сюжета женщина по имени Карла Моран, ставшая жертвой невидимого существа и обратившаяся за помощью к парапсихологу.

На написание книги автора вдохновила история, произошедшая в Калифорнии в 1974 году, когда женщина имени Дорис Бизер объявила, что над ней надругались призраки трех мужчин.

"У холмов есть глаза"

Семья Картер едет на машине в Калифорнию, но по пути автомобиль ломается и люди оказываются пленниками закрытой зоны, которую населяют каннибалы.

В реальности существовал клан дикарей, которые нападали на людей на протяжении четверти века. По мотивам этой истории и сняли фильм.