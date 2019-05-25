Джеки Чан - актер, сценарист, режиссер, продюсер и каскадер. В фильмах, где он снимается, добро неизменно побеждает зло, а юмор и трюки в исполнении Джеки придают им особый шарм. Чан никогда не пользовался услугами дублеров, все трюки на съемочной площадке он выполняет сам. Из-за этого с ним отказываются работать страховые компании и, вероятно, они правы, ведь Джеки неоднократно получал на съемках травмы. Эти фильмы могли стать последними для актера.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Проект А" (1983 год)

В одной из сцен актер висел на циферблате огромных часов и сорвался. С высоты в 6 этажей Джеки упал, прорвав несколько прикрывающих окна тентов, и приземлился прямо на голову. При падении он повредил позвоночник.

"Полицейская история" (1985 год)

В сцене, когда Чан прыгнул на шест, украшенный электрогирляндой. От лампочек шест сильно разогрелся, поэтому когда актер спустился по нему вниз, на его руках были ожоги.

"Доспехи бога" (1986 год)

Артисту предстояло прыгнуть со стены замка на растущее поблизости дерево. Но Джеки сорвался и упал на камни, сломав череп. Повреждения были настолько серьезными, что врачам пришлось вставить в череп металлическую пластину.

"Кто я?" (1998 год)

Джеки нужно было съехать по стеклянной наклонной стене небоскреба "Виллемсвёрф" в Роттердаме. У артиста не было ни страховки, ни помощников. Спуск занял 45 секунд, но в конце Джеки чуть не свалился, лишь случайно удержавшись за оказавшийся рядом уступ.