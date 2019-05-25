Психологи назвали семь простых и доступных способов справиться с волнением и беспокойством, с которыми нередко приходится сталкиваться после напряженного дня.

Как отмечают специалисты, побороть стресс поможет горячий травяной чай. Такой напиток обладает успокаивающим эффектом. Готовить его рекомендуется с использованием мяты, мелиссы, малины и черной смородины.

Добавить травы можно в теплую ванну. Ромашка, лаванда, мята и розмарин помогают снимать напряжение. При этом взбодриться после тяжелого дня и избавиться от усталости поможет контрастный душ, передает Day.Az со ссылкой на riafan.ru.

Снотворным эффектом обладают, по словам психологов, эфирные масла, а сделать сон крепче и спокойнее помогает ванночка для ног с горчицей. Зарядиться витаминами рекомендуют при помощи морковного сока. В свою очередь регулярные физические нагрузки снижают риск возникновения депрессии.