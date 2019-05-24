В США решили закрыть телевикторину "Кто хочет стать миллионером?". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Variety.

Шоу выходило на телевидении на протяжении 17 лет.

"После успешного 17-летнего выхода "Кто хочет стать миллионером" не вернется на телеэкраны страны в сезоне 2019/2020", - сказал изданию представитель телешоу. Причины закрытия проекта он не пояснил.

Впервые в США программу стали показывать в 1999 году на телеканале ABC. Участники отвечают на вопросы, каждый из которых сложнее предыдущего, и выигрывают деньги. С каждым верным ответом сумма выигрыша увеличивается вплоть до вопроса на один миллион долларов.

Как отмечает The Daily Mail, именно в "Кто хочет стать миллионером?" участники впервые в истории американского телевидения могли получить такой крупный денежный приз.

В настоящее время программа продолжает выходить в других странах мира, в том числе в Великобритании и России. Ведущим британской версии является бывшая звезда Top Gear Джереми Кларксон.