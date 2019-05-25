Во все времена садисты стремились причинить как можно больше страданий своим жертвам, будь то в казематах инквизиции, застенках НКВД или секретных тюрьмах ЦРУ. Если же в лапы к палачам попадали девушки и женщины, то мучители особо старались, придумывая оригинальные, самые изощренные методы издевательств и мучений. При этом они использовали особенности физиологии представительниц прекрасного пола.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

В эпоху массовых репрессий сотрудники НКВД принуждали задержанных давать признательные показания по абсолютно надуманным обвинениями. Они заставляли оговаривать своих родственников и коллег по работе. Естественно, ни одна гражданка СССР не соглашалась сразу признать себя американской шпионкой или участницей троцкистского заговора. Тем более никто не хотел давать таких показаний против своих мужей, отцов и братьев. Тогда в ход и шли пытки.

Сотрудники НКВД прекрасно знали, что наиболее уязвимыми местами на женском теле являются половые органы, грудь, пальцы рук и ног, а также шея. Подобно средневековым садистам чекисты мучили своих жертв, используя различные методы пыток. Психологически искалеченная, вконец замордованная, избитая женщина подписывала любую бумагу: лишь бы все это скорее закончилось.

Еще один излюбленный метод сотрудников НКВД - закрыть подозреваемую в одной камере с уголовниками, которым вменялось в обязанность надругаться над несчастной. После такого многие женщины кончали жизнь самоубийством.

Впрочем, порой стоило лишь пригрозить задержанной чем-то подобным или отвезти ее в барак с больными сифилисом и она сразу же начинала сотрудничать со следствием.

Если вы полагаете, что сотрудники силовых ведомств современных демократических стран ничего подобного не допускают, то вас ждет большое разочарование. 9 декабря 2014 года комитет по разведке Сената США обнародовал доклад о пытках, которым подвергали заключенных в секретных тюрьмах ЦРУ.

Американские борцы с терроризмом часто арестовывали подозреваемых без суда и следствия. Порой, абсолютно невиновных людей направляли на специальные объекты, расположенные в Восточной Европе, Азии и Африке. Специалисты ЦРУ разработали "расширенную технику ведения допроса", в которую входили пытки.

Узников секретных тюрем избивали, заставляли подолгу стоять в неудобных позах, окунали в ледяные ванны, мучили громкой музыкой или абсолютной темнотой, душили или имитировали утопление, лишали сна, зарывали в землю, вырывали зубы... Этот список можно продолжать.

Особняком в ряду пыток, применявшихся к заключенным сотрудниками ЦРУ, стоят издевательства и сексуальное насилие. Причем, эта мера воздействия применялась как к женщинам, так и к мужчинам.

В вышеупомянутом докладе комитета по разведке Сената США отмечалось, что в некоторых случаях беременных женщин заставляли смотреть на мучения их мужей, братьев или отцов. А мать одного из задержанных сотрудники ЦРУ изнасиловали прямо у него на глазах, так они стремились подавить волю молодого мужчины. Подобных случаев, может быть множество, ведь они не афишируются, и далеко не обо всем узнают в Сенате США.

Во время допросов женщин, в первую очередь, стараются запугать. Американские силовики, например, пытаются внушить задержанной, что ее участь уже решена, и от показаний ничего не зависит. Иногда девушке могут вколоть физраствор и выдать его за "сыворотку правды". Или обычные витамины выдаются за яд, женщину заставляют их принять насильно, а потом говорят, что получить противоядие можно лишь, пойдя на сотрудничество.

Допросы порой ведутся по несколько часов, сотрудники ЦРУ задают непонятные вопросы, не дают продохнуть или оставляют без еды и воды. Измотанные женщины пугаются, стоит лишь намекнуть о возможных пытках. При этом считается, что угрозы смертью недопустимы. У жертвы должна оставаться надежда: если она даст необходимые показания - все может измениться в лучшую сторону.

Интересно, что метод "хороший и плохой полицейский" до сих пор работает на женщинах, ведь представительницы прекрасного пола эмоциональнее мужчин, они бессознательно стремятся довериться тому сотруднику силового ведомства, который демонстрирует им хоть немного сочувствия и симпатии.