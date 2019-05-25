Лидер национальной сборной Португалии по футболу, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду похвастался своим новым дорогим автомобилем - McLaren Senna, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

У Роналду уже имеется внушительная коллекция дорогих люксовых автомобилей.

Новый автомобиль футболиста стоит около 800 тысяч евро.

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