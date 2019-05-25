https://news.day.az/unusual/1123146.html Роналду похвастался новым автомобилем за 800 тыс. евро - ВИДЕО
Роналду похвастался новым автомобилем за 800 тыс. евро - ВИДЕО
Лидер национальной сборной Португалии по футболу, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду похвастался своим новым дорогим автомобилем - McLaren Senna, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
У Роналду уже имеется внушительная коллекция дорогих люксовых автомобилей.
Новый автомобиль футболиста стоит около 800 тысяч евро.
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