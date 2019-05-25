https://news.day.az/unusual/1123227.html Дворовый пес, случайно оказавшийся на беговой дорожке, занял почетное второе место - ВИДЕО
Согласно сообщениям СМИ, бездомная собака проживает на территории национального университета Бэйфан более четырех лет.
Дворовый пес, случайно оказавшийся на беговой дорожке, занял почетное второе место - ВИДЕО
Очевидец спортивного мероприятия, организованного в учебном заведении в городском округе Иньчуань (Нинся-Хуэйский автономный район, КНР), запечатлел забег на сто метров среди учащихся и четвероногого бегуна, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Бродячий пёс едва не выиграл в 100-метровом забеге и прибежал к финишу вторым, оставив позади шестерых студентов.
Согласно сообщениям СМИ, бездомная собака проживает на территории национального университета Бэйфан более четырех лет.
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