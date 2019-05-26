Исключение из пионерской организации для большинства советских школьников было трагедией - они становились своего рода изгоями, которых должны презирать сверстники, достойные носить пионерский галстук.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Как происходило "разжалование"

По правде сказать, мальчишек и девчонок в СССР лишали права носить красный галстук и значок с Лениным в исключительных случаях. Часто - на определенное время (неделя, месяц). Потом "покаявшегося" и "осознавшего" восстанавливали в рядах пионерии.

Исключение из пионерской организации было целым ритуалом - для этого собирался весь пионерский отряд, вопрос решался общим голосованием, как у взрослых - если две трети пионеров поднятием рук выражали свое согласие с исключением и оно утверждалось на совете дружины, пионера "разжаловали".

Что надо было для этого натворить

Исключить могли за многие проступки - за плохую успеваемость и злостное нарушение дисциплины. Потенциальными кандидатами на выбывание были курильщики и прогульщики уроков. На заре советской власти без разговоров выгоняли из рядов пионерии детей "врагов народа" и "социально чуждых элементов" (священников, сектантов). Хотя последние, следуя родительскому наказу, и сами не особо рвались вступать в пионеры.

"Разжаловали" пионера, если он был уличен в актах непотребства по отношению к вождю Ульянову-Ленину, к знамени пионерской организации и к его частице - красному галстуку. Дети - большие выдумщики насчет разнообразных проказ. Были случаи, когда школьники жгли галстуки, разбивали бюсты Ильича или попросту не носили галстук. Последнее нарушение каралось временной "опалой" - ребенка могли "вывести за штат" пионерской организации на месяц-другой.

На пионеров накладывались определенные обязанности. Если школьник уклонялся от их выполнения, то это тоже могло послужить причиной его исключения из рядов организации.

Исключить могли также за какой-нибудь разовый, часто совершенно случайный поступок. К примеру, одна лишенная звания пионерки девочка на уборке картофеля нечаянно залепила клубнем в лицо секретарю горкома ВЛКСМ - метила в одноклассника и промахнулась.

Чем провинились знаменитости

Сергея Шнурова, Алексея Глызина и пародиста Игоря Христенко выгнали из пионеров за хулиганство - Христенко с товарищами избил горнистов, Глызин тоже дрался. Не отставал от них и Шнуров. Актер Михаил Трухин с товарищами возил портфели на однокласснике, используя его в качестве тягловой силы. Гений сарказма публицист Александр Невзоров по собственному признанию пионерским галстуком ковырял у себя в носу.

Советского драматурга, сценариста и поэта Александра Володина в шестом классе выгнали из пионеров... за любовь к артисту Качалову: в людоедские довоенные годы кто-то увидел портрет импозантного актера на стене над кроватью Саши и донес. Володину устроили показательную обструкцию и публично, на линейке, сняли с мальчика галстук. При этом было сказано, что в Гражданскую войну таких, как Саша, расстреливали.

Политика и историка Юрия Афанасьева исключили из пионеров за "идеологическую диверсию". На Юрия донес ябеда (Афанасьев курил в туалете). Юра бросил горящий окурок в иудушку и "бычок" попал на пионерский галстук доносчика, прожег в нем дыру. За посягательство на частицу красного знамени шестиклассника исключили из пионеров и на две недели - из школы.

Back in the USSR

Пионерия в том виде, в котором она была, уже более четверти века не существует - организация распущена вместе с ВЛКСМ в сентябре 1991 года. Однако угроза исключения из пионеров все равно существует, и это вполне серьезно! Коммунисты Санкт-Петербурга в 2011 году пригрозили американской актрисе русского происхождения Маргарите Левиевой, что если она согласится играть девушку Бонда в очередном фильме знаменитой бондианы, то ее исключат из пионеров, куда Риту приняли в 1989 году.

Девушек Бонда-Дэниела Крэйга в фильме "007: координаты "Скайфолл" в конечном итоге сыграли Беренис Марло и Наоми Харрис. Очевидно, угрозы питерских коммунистов все же возымели действие.