https://news.day.az/unusual/1123387.html Назван обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля
Назван обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля
Фильм "Атлантика" Мати Диоп удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
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