Фильм "Атлантика" Мати Диоп удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
 
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.