Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google. Об этом пишет PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем Twitter южнокорейский производитель потроллил конкурента, выложив скриншот переписки с Google Assistant, в которой на вопрос "кто является твоим лучшим другом" помощник ответил "не хочу забегать сильно вперед, но думаю, ты и я хорошо ладим". Картинка сопровождается подписью LG и Google: "Отношения, которые годами остаются крепкими".

Позднее LG удалил провокационный твит.

Издание допускает, что это мог быть давно запланированный маркетинговый ход, который оказался опубликован в неподходящее время. Однако если это является попыткой высмеять неспособность Huawei вести дела с Google, то "LG, вероятно, следует пересмотреть свою стратегию онлайн-маркетинга".