Российский бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar разработал дизайн корпуса для складного смартфона Samsung Fold. Компания посвятила его книге "Ветра зимы" - недостающей части цикла романов Джорджа Мартина, лежащего в основе сериала "Игра Престолов". Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Lenta.ru, передает Day.Az.

Устройство, напоминающее книгу, оформили в виде тома "Ветров Зимы" и снабдили золотой застежкой. Фронтальную и тыльную стороны украсили изображениями домов из Семи Королевств, а так же фигурами драконов и дворцовыми башнями. На задней стороне - панно из черного композитного оникса, на котором выгравирована карта Вестероса.

В лимитированную серию вошло семь смартфонов. Первый экземпляр решили подарить Джорджу Мартину: в Caviar считают, что он вдохновит писателя на скорейшее продолжение работы над циклом "Песнь льда и пламени".

Стоимость складного смартфона составляет 499 тысяч рублей.