https://news.day.az/unusual/1123427.html Инстаграм дня: Скульптуры из надувных шаров - ФОТО
Инстаграм дня: Скульптуры из надувных шаров - ФОТО
29-летний японский художник Масайоси Мацумото занимается созданием фигурок зверей, насекомых и растений из надувных шаров. В своей работе Мацумото не использует вспомогательные материалы, в том числе клей и маркеры. "Мои творения - на сто процентов только из воздушных шаров", - отметил автор в комментарии изданию Bored Panda.
В своих многослойных детализированных работах японец Масайоси Мацумото не использует никакие вспомогательные материалы, передает Day.Az со ссылкой на Birdinflight.
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