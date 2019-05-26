29-летний японский художник Масайоси Мацумото занимается созданием фигурок зверей, насекомых и растений из надувных шаров. В своей работе Мацумото не использует вспомогательные материалы, в том числе клей и маркеры. "Мои творения - на сто процентов только из воздушных шаров", - отметил автор в комментарии изданию Bored Panda.

В своих многослойных детализированных работах японец Масайоси Мацумото не использует никакие вспомогательные материалы, передает Day.Az со ссылкой на Birdinflight.