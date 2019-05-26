11 признаков того, что мы начинаем стареть

Если спросить у человека, который родился в 2000-м году, сколько ему лет, мы будем уверены, что мальцу примерно лет 6 или 7. А когда приходит осознание, что ему уже целых 19... начинаешь задумываться о пенсии. В данной подборке мы собрали 11 признаков того, что кризис среднего возраста уже не за горами, передает Day.Az со ссылкой на Billionnews.



1. Вам больше не нравится современная музыка

2. А старые фильмы лучше новых

3. Когда у вас дома тусовка, соседи даже не знают об этом

4. А в разгар вечеринки вы хотите домой и спать

5. Ваши любимые треки играют на "Ретро-ФМ"

6. Вы способны навредить себе, даже сидя на стуле

7. Глядя на огромный дом в "Один дома", начинаете думать о размере их ипотеки

8. Ваши знакомые начинают рожать "запланированных" детей

9. Вы сами затеваете уборку, а иногда даже специально берете для этого отгул

10. Все ваши травмы - результат сна в странной позе

11. У вас есть любимый продуктовый магазин