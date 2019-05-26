Если спросить у человека, который родился в 2000-м году, сколько ему лет, мы будем уверены, что мальцу примерно лет 6 или 7. А когда приходит осознание, что ему уже целых 19... начинаешь задумываться о пенсии. В данной подборке мы собрали 11 признаков того, что кризис среднего возраста уже не за горами, передает Day.Az со ссылкой на Billionnews. 

1. Вам больше не нравится современная музыка

11 признаков того, что мы начинаем стареть

2. А старые фильмы лучше новых

3. Когда у вас дома тусовка, соседи даже не знают об этом

4. А в разгар вечеринки вы хотите домой и спать

5. Ваши любимые треки играют на "Ретро-ФМ"

6. Вы способны навредить себе, даже сидя на стуле

7. Глядя на огромный дом в "Один дома", начинаете думать о размере их ипотеки

8. Ваши знакомые начинают рожать "запланированных" детей

9. Вы сами затеваете уборку, а иногда даже специально берете для этого отгул

10. Все ваши травмы - результат сна в странной позе

11. У вас есть любимый продуктовый магазин