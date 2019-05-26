11 признаков того, что мы начинаем стареть - ФОТО
Если спросить у человека, который родился в 2000-м году, сколько ему лет, мы будем уверены, что мальцу примерно лет 6 или 7. А когда приходит осознание, что ему уже целых 19... начинаешь задумываться о пенсии. В данной подборке мы собрали 11 признаков того, что кризис среднего возраста уже не за горами, передает Day.Az со ссылкой на Billionnews.
1. Вам больше не нравится современная музыка
2. А старые фильмы лучше новых
3. Когда у вас дома тусовка, соседи даже не знают об этом
4. А в разгар вечеринки вы хотите домой и спать
5. Ваши любимые треки играют на "Ретро-ФМ"
6. Вы способны навредить себе, даже сидя на стуле
7. Глядя на огромный дом в "Один дома", начинаете думать о размере их ипотеки
8. Ваши знакомые начинают рожать "запланированных" детей
9. Вы сами затеваете уборку, а иногда даже специально берете для этого отгул
10. Все ваши травмы - результат сна в странной позе
11. У вас есть любимый продуктовый магазин
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