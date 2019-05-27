Сегодня звезды гороскопа раз за разом будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с проблемами и делами, которые тяготили вас уже давно. Не сопротивляетесь этому порыву: день действительно хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным. Звезды сегодня дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма. В лечении и профилактике не ищите сложных путей - сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.

Овен

Сегодня Овен рискует испытать упадок сил - ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Овен способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Овна, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Овну сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

Телец

Сегодня гороскоп Тельца будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Телец сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, - это спонтанность чувств: сегодня Телец может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно - улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Тельца будет раскрашен всеми цветами радуги - и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Близнецы

Сегодня у Близнецов будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Близнецам воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Завтрашний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Рак

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Раку хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Рак будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Раку сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Лев

Сегодня - день, когда Лев может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Льву успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Лев сегодня затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Льву не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать - вас ждут новые горизонты!

Дева

Сегодня Деве предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ей важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в ее дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая завтрашний выбор, Деве не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более "орлу" и "решке". Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ей не придется жалеть ни о чем.

Весы

Сегодня Весы будут настроены бескомпромиссно: все или ничего. Они будут ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в их требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Весы будут испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ними рядом. С точки зрения Весов, они просто хотят, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих - эксплуатируют и командуют. Впрочем, благодаря такому подходу, Весы сегодня действительно могут добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Скорпион

Сегодня в гороскопе Скорпиона будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего - Скорпион уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот - спросить у Скорпиона совета. Скорпион сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Стрелец

Сегодня энергичности Стрельца окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Стрелец кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела - на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Стрельца в том, что, за что бы он ни взялся, сегодня все в его руках будет спориться. Главное - стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Козерог

Сегодня неожиданные трудности могут застать Козерога врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды гороскопа наделяют Козерога такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Козерог сегодня сумеет договориться.

Водолей

Сегодня настоящей музыкой для Водолея будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Водолею сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Водолей не пожалеет. Сегодня он способен на многое - к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Рыбы

Сегодня уверенность Рыб в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить их делам. Как иначе объяснить тот факт, что Рыбы способны отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сами знают, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Рыбы сегодня уверены в чем-то на все сто процентов, это не значит, что они на самом деле правы: их опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка - это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Рыбы смогут сегодня преуспеть.