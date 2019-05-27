По словам британского хирурга-травматолога Ребекки Данлоп, ей регулярно приходится оказывать помощь владельцам собак, которые получают переломы, растяжения, рваные раны и вывихи во время прогулки с домашним питомцем. Все это - последствия того, что люди неправильно держат собачий поводок, пишет The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Травмы кисти чаще всего случаются из-за того, что человек обматывает поводок вокруг запястья, ладони или пальцев, либо засовывает пальцы под ошейник, а собака совершает внезапный сильный рывок. Одно из наиболее часто встречающихся последствий такой ситуации - спиральный перелом костей пальца. Это очень болезненная травма, сопровождающаяся скованностью и сильным отеком, которая обычно требует проведения операции. В результате возможность нормально пользоваться рукой ограничена на довольно долгий период.

Никогда не закручивайте поводок вокруг запястья, ладони или пальцев, и не засовывайте пальцы под ошейник, чтобы удержать собаку, призывает Данлоп владельцев собак. Обычно люди обматывают поводок для того, чтобы отрегулировать его длину. Данлоп советует вместо поводка из ткани пользоваться поводком-рулеткой, длина которого регулируется простым нажатием кнопки-фиксатора, а также ошейником или шлейкой со специальной петлей или ручкой, за которую можно схватиться.