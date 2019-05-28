Курение кальяна может привести к развитию туберкулеза, рассказал агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, у жидкостей в вейпах и кальянах нет технического регламента, поэтому состав продукции сложно проверить. "Кальяны не подвергаются санитарной обработке - повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний", - считает Кутушев. Он отметил, что парение с помощью вейпов и других устройств нагревания табака может привести к развитию облитерирующего бронхиолита, также известного как "попкорновая болезнь легких". Безопасных способов курения не бывает, и восемь из десяти вейперов через полтора года все равно переходят на обычные сигареты. Кроме того, вейпы без никотина могут в будущем спровоцировать переход на никотиносодержащие продукты.

Кутушев напомнил, что в табачном дыме содержится семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, радиоактивные вещества и тяжелые металлы.