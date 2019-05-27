https://news.day.az/unusual/1123762.html Попугай-меломан исполнил веселую мелодию и прославился в сети - ВИДЕО
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Попугай-меломан исполнил веселую мелодию и прославился в сети - ВИДЕО
Попугай корелла по кличке Кипи, проживающий в квартире своего хозяина, в мошаве Ханиэль (равнина Шарон, Израиль), получил славу, обнаружив в себе склонность к музицированию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Пернатый музыкант, исполняя весёлый мотив, постукивал по стеклу клювом в такт мелодии.
Владелец попугая запечатлел ритмичное исполнении знаменитой песни своим пернатым любимцем и опубликовал видеоролик с необычным концертом в сети.
Забавный сюжет привлек внимание большого количества меломанов и любителей попугаев.
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